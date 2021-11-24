США грозит дефицит алкоголя из-за нехватки стеклянных бутылок

В Соединенных Штатах ожидается возникновение дефицита алкогольных напитков. Крупные производители столкнулись с нехваткой стеклянной тары. Из-за пандемии логистические цепочки были нарушены, а локальное производство не сможет удовлетворить внутренний спрос.

О дефиците алкоголя рассказал телеканалу CNBC главный экономист Совета по дистиллированным спиртам США Дэвид Озго. По его словам, крупные производители спиртных напитков, у которых есть многолетние контракты на поставку миллионов бутылок, теперь все чаще сталкиваются с тем, что им приходится выбирать размер тары, имеющийся в наличии у поставщиков.

«На фабрике, с которой мы работали в Великобритании, произошла вспышка коронавируса, и ее пришлось полностью закрыть, чтобы наше производство отстало от графика, по крайней мере, на несколько месяцев», – отметила Джессика Петерсон, операционный директор винокурни Castle&Key во Франкфурте.

Нехватка стеклянных бутылок ощущается во всех секторах производства – их не хватает ни для виски, ни для текилы, ни для водки. Нью-йоркский поставщик тары Waterloo уже повысил цены на импортное стекло для своих клиентов. Проблемы с ввозом бутылок начались около шести месяцев назад.

Большинство стеклянных бутылок, используемых в США, поступает из-за пределов страны. Дело в том, что несколько лет назад производители стекла перенесли производство в страны, где оно обходится дешевле – в основном в Азии. Региональный директор панамского поставщика стекла BPS Glass Маурисио Перес подсчитал, что от 60% до 70% стеклянных бутылок, используемых в США, поступали из Китая, по крайней мере, до торговой войны администрации предыдущего президента Дональда Трампа.

Затем началась пандемия, за волнами новых случаев последовало введение новых ограничительных мер, что привело к проблемам в цепочке поставок по всему миру. Это ситуация, которую нелегко решить. На строительство стекловаренных печей или создание новых производственных линий может потребоваться не меньше года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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