Бизнес: техника в новом году подорожает на 15%

Цены на бытовую технику и электронику в 2022 году рискуют вырасти на 13-15%. Причинами станут дорогая логистика и запрет на вывоз из России отходов с ломом драгметаллов, пишут «Известия».

Техника в 2021 году уже подорожала на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Сказались проблемы с логистикой, подорожание перевозок и приостановка некоторых производств из-за пандемии. На среднюю цену повлиял и выросший спрос на дорогостоящие новейшие модели электроники.

За 10 месяцев аудиовидеотовары в среднем подорожали на 17% в годовом выражении, крупная бытовая техника – на 6%, малая – на 2,4%, согласно данным компании GfK.

О риске нового взлета цен предупредил председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. Бытовая техника может подорожать на 13-15%, электроника – на 9%, электроинструменты – на 11%.

Причина – временный запрет на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, который начнет действовать в 2022 году. Уплата экосборов обойдется продавцам вдвое дороже вывоза отходов за рубеж, подсчитали участники рынка. По их словам, эти траты продавцы включат в конечную цену товара.

НСРО «Руслом.ком» отметила, что аффинажные заводы в России принимают сырье с высоким содержанием драгметаллов. Переработкой отходов с низкой долей занимаются только три предприятия, которые могут диктовать ценовую политику. То есть косвенно влиять на потребительские цены на технику.

Ассоциация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления дала отрицательный отзыв на будущий запрет на вывоз отходов с ломом драгметаллов. Минпромторг и Минфин поддержали ограничение, поскольку оно уменьшит дефицит сырья на перерабатывающих заводах в РФ.

Ранее о планах поднять цены на 15% рассказали крупные сетевые рестораны. На это их подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг. Рестораторы предположили, что рост стоимости будет не одномоментным, а постепенным.

Москва, Наталья Рязанова

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