Рестораны в России предупредили о повышении цен в 2022 году

Крупные сетевые рестораны собираются поднять цены до 15% в наступающем году. По словам рестораторов, на эту меру их подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг. Более того, компании отказывают от некоторых блюд в меню из-за дорогостоящих ингредиентов.

С 2014 года рестораны повышали цены незначительно, но сейчас ситуация изменилась, и они растут существенно, рассказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. Стоимость продуктов только за этот год увеличилась в среднем на 15%, уточнил вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Также на ценах отражается рост стоимости логистических услуг, а в следующем году блюда могут подорожать еще минимум на 10%.

Игроки рынка прогнозируют, что цены повысятся на 3-15% в зависимости от блюда, но все сходятся во мнении, что подорожания не удастся избежать. Вероятно, рост стоимости будет не одномоментным, а постепенным. Если всплеск роста инфляции – временное явление, то компаниям удастся оттянуть момент увеличения стоимости блюд на максимально поздний срок.

Наибольшее повышение стоимости коснулось изначально недешевых ингредиентов – мяса, рыбы, морепродуктов, импортных сыров. Некоторые рестораны начали исключать из меню блюда, основанные на дорогостоящих компонентах, а также уменьшили количество дефицитных продуктов в порциях, чтобы избежать повышения цен.

Аналитики уверены, что в условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года. При этом в связи с повсеместным введением QR-кодов спрос может снизиться. Поэтому, вероятно, рестораны всё же столкнуться с падением выручки, несмотря на увеличение цен.

В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе и Минпромторге сказали, что не контролируют цены на ресторанном рынке.

Москва, Зоя Осколкова

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