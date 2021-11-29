Минтруд придумал 31 способ заманить молодежь на рынок труда

Минтруд РФ составил программу стимулирования занятости молодежи в возрасте до 29 лет. Перечень из 31 мероприятия планируется исполнить до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».

Уровень безработицы в возрастной группе 20-24 лет составляет 16,2%, 25-29 лет – 7,4%, что выше среднего по РФ (5,9% в 2020 году). Каждый десятый россиянин старше 15 и моложе 25 лет не работает, но и не учится, то есть полностью оторван от рынка труда. Около 25% официальных безработных – люди 20-30 лет.

Планируется, что меры поддержки напрямую охватят 350 тыс. человек и еще пять миллионов – косвенно. Итогом станет трудоустройство 92% выпускников к 2030 году и снижение безработицы среди молодежи до 8%.

Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года составлена по поручению президента РФ и ориентирована на россиян 15-29 лет. Мероприятия разработаны по четырем направлениям: профориентация, соответствие образования требованиям работодателей, совмещение образования с работой, а также модернизация центров занятости, субсидии для занятых студентов и программы профессионального переобучения.

Эксперты отметили, что доля работающих студентов всегда невысока, потому что многие слишком заняты учебой. Согласно демографическим данным, к 2030 году число молодых россиян сократится настолько, что на рынке образуется дефицит работников.

Как сообщал «Новый День», «демографическая яма» 90-х годов и отток мигрантов привело к дефициту работников. Число вакансий в третьем квартале 2021 года в годовом выражении выросло на 218%, в строительстве – на 213%, в сфере продаж и оптовой торговли – на 163%.

Москва, Наталья Рязанова

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