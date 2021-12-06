«Шуба» против оливье: новогодние салаты подорожали на 25% за год

Стоимость традиционных для новогоднего стола салатов увеличилась на 22-25%, следует из данных Росстата. Все ингредиенты подорожали, и салатник оливье на четырех человек обойдется россиянам в среднем в 416 рублей, а такая же порция селедки под шубой – в 209 рублей.

В начале декабря 2020 года стоимость салатника оливье составляла 340 рублей, то есть на 22% меньше, чем в нынешнем году. В прошлом году новогодний салат подорожал на 10% по сравнению с декабрем 2019-го.

За год менее всего подорожали консервированные овощи, горошек, вареная колбаса – 9%. Свежие овощи подорожали заметнее: картофель – почти 80%, морковь – на 41%, репчатый лук – на 33%. Майонез и яйца выросли в цене на 28% в ценах на октябрь 2021.

Четыре порции селедки под шубой обойдутся около 209 рублей – на 25% дороже, чем в прошлом году, подсчитали в «Известиях». Напомним, в декабре 2020-го набор продуктов для этого салата прибавил в цене на 2,6% к ценам конца 2019 года.

Москва, Наталья Рязанова

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