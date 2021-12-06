Минсельхоз отрицает риск дефицита картофеля в России

Минсельхоз России заявил, что в 2022 году можно ждать наращивания производства картофеля. Так ведомство отреагировало на сообщения о возможном дефиците отечественного картофеля в следующем году.

Минсельхоз сообщил, что увеличение площадей по выращиванию картофеля создает хорошие предпосылки для увеличения объема производства этой культуры в 2022 году.

«Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га», – говорится в сообщении министерства. В ведомстве подчеркнули, что «в сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства».

Отмечается, что в целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно выделить в следующем году около 5 млрд рублей. Кроме того, будет увеличено финансирование на последующие годы, что позволит нарастить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%, добавили в министерстве.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что жители России в 2022 году могут столкнуться с дефицитом отечественного картофеля. О риске нехватки этого продукта предупредили участники рынка на совещании в Минсельхозе. Дачники стали сажать меньше картофеля, а доля отданного в переработку урожая корнеплодов продолжает расти. На предложение на рынке и цену повлияет также низкий урожай из-за засухи.

Москва, Наталья Петрова

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