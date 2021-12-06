Аграрии предупредили о дефиците картофеля в 2022 году в России

Россияне в 2022 году могут столкнуться с дефицитом отечественного картофеля, предупредили участники рынка на совещании в Минсельхозе. Дачники стали садить меньше картошки, а доля отданного в переработку урожая корнеплодов продолжает расти, пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году в России переработали около миллиона тонн картофеля. Планируется, что в 2022 это будут уже 1,5 млн тонн, а к 2026-му – около трех миллионов тонн.

На предложение на рынке и цену повлияет также низкий урожай из-за засухи. Выход – ввоз картофеля из-за границы и субсидии производителям, считают в Союзе участников рынка картофеля и овощей.

Минсельхоз уже анонсировал рост субсидий для аграриев и компенсации затрат на производство и модернизацию мест хранения. Власти выделят на ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году пять миллиардов рублей.

Кроме того, за 10,5 месяца текущего года в Россию завезли 548,9 тыс. тонн картошки из Белоруссии, Египта, Азербайджана, Израиля. За весь прошлый год импортировали 316,3 тыс. тонн.

Напомним, в середине ноября оптовые цены на картофель и капусту в России выросли на 70% в годовом выражении. В конце октября за килограмм оптовики платили 23 рубля, в уральских магазинах покупателям этот товар предлагали за 50-60 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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