В России взлетели цены на картошку и капусту

Оптовые цены на картофель и капусту в России выросли на 70% по сравнению с прошлым годом. Министерство сельского хозяйства предлагает закупать эти овощи в странах СНГ, чтобы сдержать рост стоимости. Импорт из дальнего зарубежья только усугубит ситуацию.

Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на картофель уже на 71,4% превысили те, что были в 2020 году. В конце октября оптовая стоимость достигла 23 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация сложилась и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%), пишут «Известия».

В докладе Минсельхоза, направленном в правительство, сказано, что планируется закупать больше картофеля в странах СНГ. Отмечается, что это позволит получить овощи по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, где осуществлялись закупки ранее. Также это поможет справиться с нехваткой корнеплода, которая возможна к весне.

Сбор отечественного урожая идет медленнее и пока его объем ниже, чем предполагалось. К тому же качество картошки в этом году невысокое, клубни мелкие. При этом из-за метеоусловий картофель собирается влажным и будет меньше храниться.

В свою очередь Минпромторг прорабатывает вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ для поставок в Россию овощей «борщевого набора» в период сокращения запасов урожая собственного производства.

По словам аналитиков, Россия может закупить картофель в Белоруссии и Азербайджане. Первые поставки импортного картофеля в РФ начинаются в апреле-мае, при необходимости они могут стартовать раньше. Речь о продукции из Пакистана, Египта, Индии и Азербайджана. К этому времени в России заканчиваются собственные запасы картофеля в овощехранилищах. Белоруссия вряд ли сможет помочь в это время, считают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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