В России предложили изменить правила продажи шампанского в Новый год

Общественники предложили отменить ограничения на продажу игристых вин и шампанского в новогоднюю ночь и на Рождество. По их мнению, из правила нужно сделать исключение ради работающих россиян, которые могут не успеть запастись алкоголем.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился с письмом к главе Минпромторга Денису Мантурову. Общественник отметил, что работающим людям может не хватить времени на покупку шампанского заранее. И ради праздников можно сделать исключение – дать возможность «законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00-23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества», цитирует письмо RT.

В то же время член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев внес противоположное предложение. Он считает, что нужно ограничить продажу спиртного именно в дни каникул, чтобы россияне «не теряли меру». А чтобы граждане не скучали, все развлекательные мероприятия в этот период должны проводиться бесплатно.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем», – цитирует депутата РИА «Новости».

Ранее россиян предупредили о взлете цен на игристые вина к концу 2021 года. Подорожание может составить 5-7%. А в 2022 году рост цен на игристые вина может обогнать инфляцию.

Москва, Наталья Рязанова

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