К новому году: россиян предупредили о подорожании шампанского

К концу 2021 года возможно подорожание шампанского и игристых вин на 5-7%. Об этом сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

«Определенные колебания цен будут. Тенденции роста цен неизбежны с определенным дефицитом винограда», – сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Попович отметил, что производство вин в этом году составит 30-31 млн декалитров, что «почти на уровне прошлого года». «Экспорт растет. Но нам надо насытить собственный рынок в условиях дефицита винограда», – сказал он.

Глава Союза также пояснил, что в 2022 году повышение цен на вино может оказаться выше инфляции из-за ожидаемого подорожания винограда, используемого для производства напитка. «Что касается подорожания винограда, то этот фактор, скорее, начнёт играть уже в следующем году. И, может быть, к фактору инфляции добавится 3-5-7% подорожания. Но это уже в следующем году», – сказал Попович (цитата по «Прайм»).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

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