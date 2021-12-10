Общественники назвали нацпроекты очередным способом тратить бюджет

Национальные проекты не стали настоящим механизмом управления в сфере достижения целей развития нации, заявила Общественная палата РФ. Нацпроекты и программы используются как очередной способ расходования бюджетных денег.

«В национальных проектах не прослеживается реализация высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России», – цитируют проект доклада ОП «Известия».

По мнению авторов доклада, подобная работа должна проводиться в тесном сотрудничестве правительства РФ с Общественной палатой. Например, общественники разработали пакет долгосрочных мер для нацпроекта «Демография». В их числе и дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Ранее в Счетной палате отметили некоторую оторванность планов правительства от реалий жизни в России. Так, в прогнозе социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы нет некоторых важных показателей, в числе которых уровень бедности. А заложенный в проект рост реальных доходов населения в 2,5% ежегодно вряд ли получится достичь в условиях пандемии и с учетом, сколько средств пришлось потратить в 2020-2021 годах на поддержку населения и бизнеса.

Москва, Наталья Рязанова

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