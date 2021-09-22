Счетная палата: Правительство РФ не учитывает уровень бедности и вероятность нового кризиса

Правительству РФ без структурных реформ трудно будет обеспечить поставленную президентом задачу роста ВВП на 3% ежегодно. Об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. По его словам, в разработанном Минэкономразвития РФ прогнозе социально-экономического развития на 2022-2024 годы отсутствует ряд показателей, в том числе, по уровню бедности, а также не учитывается вероятность нового кризиса.

«В прогнозе правительства есть два сценария базовый и консервативный, разница между ними невелика и, честно говоря, внутренние условия тоже схожи. Базовый вариант, как и ранее, имеет все признаки целевого варианта и, кстати, целевой вариант был отменен в 19-м году. Например, ярко выраженный показатель ВВП – 3%, начиная с 22-го года. Конечно, без структурных реформ трудно будет поддерживать столь высокие темпы экономического роста», – отметил он.

По мнению аудиторов Счетной палаты, более реалистичным является консервативный вариант прогноза, предполагающий более жесткую кредитно-денежную политику, меньший объем кредитов в экономике с наиболее поздним расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«При этом опыт кризиса и 14-16-го годов, и коронакризиса 20-го года показал необходимость и важность разработки полноценного рискового сценария, предполагающего резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития. О разработке такого сценария – стресс-сценария Счетная палата говорит уже неоднократно», – констатировал Зайцев.

В Счетной палате также обратили внимание, в прогнозе, как и годом ранее, отсутствует показатель, характеризующий «уровень бедности, хотя его наличие предусмотрено порядком разработки прогноза». «В соответствие с этим порядком не требуется, к сожалению, прогноз среднегодового размера пенсий. Но наличие таких показателей дало бы нам возможность сделать полноценные выводы об ожидаемых изменениях уровня жизни граждан, в том числе, пенсионеров, численность которых на начало 21-го года составляет 45,6 млн человек или 31% населения», – подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Зайцев, дополнительных данных требует динамика инвестиций в основной капитал, стимулом для которых в прогнозе названо, в том числе, задействование ликвидной части ФНБ – свыше 7% ВВП. «Использование средств фонда – этот правильный шаг со стороны правительства, но его объемы не являются решающим фактором запуска инвестиционного цикла. Очевидно, что бОльшая части инвестиций – это частные инвестиции, которые зависят от благоприятного инвестиционного климата. А это означает проведение структурных реформ правительством, в том числе, в области контрольно-надзорной деятельности, создание четких ориентиров для предпринимателей и снижение регуляторной неопределенности. Мы дополнительно изучим меры, которые отражены в пакете документов к проекту федерального бюджета, в том числе инициативы правительства в госпрограммы, в меры нацпроектов и сделаем вывод о влиянии инвестиций на прирост ВВП», – уточнил Зайцев.

В то же время аудитор отметил, что в прогнозе правительства предполагается устойчивый рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне не менее 2,5% ежегодно, но с обеспечением этих показателей могут быть проблемы. «Конечно, в условиях пандемии и при значительных мерах правительства, которые были оказаны в 20-21-х годах, трудно будет удержать без оказания аналогичных мер поддержки на том же уровне в прогнозном периоде этот показатель», – отметил он.

Согласно заключению Счетной палаты, «в ситуации сохранения пандемии мы оказываемся в зоне высокой неопределенности», и «разработанный прогноз можно использовать как ориентир для проекта бюджета, но от правительства в рамках его полномочий потребуется гибкая политика реагирования на факторы, которые будут выявляться по ходу развития экономической ситуации в 22-м году», – заключил Зайцев.

Москва, Мария Соколова

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