Средний чек россиян в «черную пятницу» уменьшился за год

Россияне потратили на среднюю покупку в «черную пятницу» на 3% меньше, чем в прошлом году. Но общие траты в дни распродаж с 25 по 28 ноября выросли на 10%, передает ТАСС со ссылкой на данные Tinkoff Data.

«В сезон предновогодних распродаж 2021 года россияне потратили на 10% больше, чем в 2020 году, и на 14,3% больше, чем в 2019 году», – указано в отчете. То есть больше россиян стали участниками распродаж, но покупки они делали более скромные, чем годом ранее.

В «черную пятницу» 2021 года граждане больше всего потратили на товары категорий «Туристические услуги», «Образование», «Спорт». Траты в фитнес-центрах выросли на 42%, в салонах красоты – на 23%, на одежду – на 26%.

Лидерами по объему трат стали Тульская (+30,1%) и Калужская (+28,6%) области, Татарстан (+26,9%).

Напомним, 23-29 ноября 2020 года расходы россиян на покупки снизились на 11,4% по сравнению с доковидным 2019 годом. Это было рекордное падение трат с мая, когда в стране ввели антиковидные меры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»