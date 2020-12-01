Россияне поставили антирекорд по объему расходов

С 23 по 29 ноября потребительские расходы россиян сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%. Таковы данные, полученные проектом SberIndex. Аналитики отмечают, что падение стало сильнейшим с мая. Наименьшие траты прежде были зафиксированы только в первые два месяца весны, когда в стране ввели ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

По итогам ноября в целом потребительские расходы россиян сократятся год к году на 9,9%, что сделает этот месяц одним из худших для ретейлеров в 2020 году, прогнозируют эксперты. Более значительное падение расходов было зафиксировано только в апреле (на 26,2%) и мае (на 16,8%).

Как предает РБК, не помогла и «черная пятница» распродаж. «Всплеск спроса, спровоцированный распродажами, наблюдался во всех традиционных категориях, но объем дополнительных расходов был на 40% ниже, чем в 2019 году», – отметили в SberIndex.

Москва, Иван Гридин

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