Вторая ветка «Северного потока-2» начала заполняться газом

Nord Stream 2 начал закачку газа во вторую ветку газопровода «Северный поток-2». Эта процедура подготовит трубопровод к транспортировке голубого топлива, пояснили в компании.

«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода. Она будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», – говорится в сообщении.

Первую нитку «Северного потока-2» заполняли газом с июня до октября, пока внутри трубы не установилось необходимое давление. Однако трубопровод пока не может приступить к полноценному транзиту топлива из России в Германию. Власти ФРГ приостановили процедуру сертификации «Северного потока-2».

Федеральное сетевое агентство ФРГ предупредило, что решение о сертификации оператора газопровода не будет принято до середины 2022 года. Проверки для выдачи сертификата не возобновятся, пока Nord Stream 2 AG не завершит реорганизацию. В компании пояснили, что создают дочернее предприятие с адресом в Германии, чтобы получить сертификат.

Берн, Наталья Рязанова

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