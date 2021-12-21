Рост фарминдустрии в России составил 20% за год

Российская промышленность уверенно справляется с вызовами в условиях пандемии, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фарминдустрия за год показала рост на 20%, обогнав перерабатывающую промышленность (5%), станкостроение и химпром (10%).

«Многие предприятия задействованы сегодня непосредственно в борьбе с ковидом, что сейчас является безусловным приоритетом государства. В фарминдустрии производство увеличилось примерно на 20%», – сказал министр во время парламентского часа в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Одним из достижений фарминдустрии стало производство более 300 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Выпуск препаратов ведется на 12 площадках, и объемы «с запасом закрывают потребности в вакцинации населения», добавил Мантуров.

Более сложная ситуация с медицинским кислородом, потребность в котором выросла в 15 раз по сравнению с началом пандемии. Запасы частично пополняют за счет импорта, частично – преобразуя под медицинские нужды запасы предприятий металлургии, химии и ОПК.

«Летом мы вывели все производственные площадки на предельную загрузку. Также нам помогают Минобороны, Роскосмос, Росатом. В результате смогли выстоять в осенний пик заболеваний», – сказал министр.

Правительство держит на контроле снабжение семи регионов России, где ситуация наиболее сложная. Еще в октябре подобные меры требовались 50 регионам.

Напомним, импорт российских вакцин в октябре более чем вдвое превысил объем сентября и достиг 356 млн долларов. Это рекордный результат с начала 1990-х годов. Объем поставок вакцин из России за 10 месяцев текущего года превысил 1,2 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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