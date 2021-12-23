«Газпром» третий день подряд не бронирует мощности на трубопроводе «Ямал-Европа»

Компания «Газпром» третий день подряд не стал бронировать мощности для газопровода «Ямал-Европа». Транзит российского газа в Германию приостановлен, пишут «Известия».

На аукцион была выставлена мощность в 89,1 млн кубометров газа на входе в польский участок трубопровода. Заявки не поступили, и «Газпром» отказался от бронирования мощностей. Аналогично закончились аукционы 21 и 22 декабря, после чего поставки газа приостановили, а позже запустили на реверс.

Подобная ситуация сложилась из-за отсутствия долгосрочных контрактов, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Европейские потребители вынуждены покупать газ по спотовым ценам, а они остаются на максимуме. Европейцы не готовы покупать газ по таким высоким ценам.

Напомним, 21 декабря биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд – 2,03 тыс. долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Позже цена немного снизилась, и 1000 кубометров торговалась за 173,89 евро, что составляет более 2 тыс. долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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