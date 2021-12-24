Власти предупредили о росте цен на масло при рекордном урожае масличных

Минсельхоз РФ спрогнозировал новый виток подорожания подсолнечного масла и муки в районе 2% уже к февралю. При этом министерство отчиталось о рекордном урожае масличных культур, особенно подсолнечника. Его собрали на 17% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Собран рекордный урожай масличных – 23 млн тонн подсолнечника, сои и рапса! Этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок и успешно развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью», – говорится в сообщении.

По данным министерства, больше всего вырос урожай подсолнечника. Его собрали 15,5 млн тонн, на 17% больше, чем в 2020 году. Сбор сои увеличился на 10,5%, рапса – на 8,5%.

Однако в докладе правительству Минсельхоз предупредил о подорожании подсолнечного масла на 2,2% для конечного потребителя. По прогнозу, к 26 января производители поднимут стоимость на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, а в магазинах цена составит уже 137,4 тыс. рублей/т. Подорожание произойдет на фоне снижения цены на сырье, т.е. семена подсолнечника. Они подешевеют на 3,1% – до 34,9 тыс. рублей/т., пишут «Известия» со ссылкой на доклад.

Министерство подсчитало, что мука у производителей ко 2 февраля подорожает на 2,9%. Для розницы цена поднимется на 3,7%, до 47 рублей за килограмм. Цены на хлеб тоже поднимутся на 1,9% у производителей и на 2,1% для потребителей. Буханка в 700 г обойдется россиянам в 43 рубля.

Напомним, в начале декабря Минсельхоз РФ представил план сдерживания цен на сахар и растительное масло. Министерство предлагало увеличить пошлины на эксперт, чтобы в России осталось больше продукта и у поставщиков было меньше поводов поднять цены.

Москва, Наталья Рязанова

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