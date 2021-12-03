Минсельхоз нашел способы сдержать рост цен на сахар и масло

Закупки впрок больших объемов сахара и растительного масла поможет сдержать цены на эти продукты в будущем, считают в министерстве сельского хозяйства РФ. Этот способ вошел в пакет мер по сдерживанию подорожания продуктов, передает РЕН-ТВ.

Закупленный впрок сахар передадут в резервное хранилище, которое откроют при скачке цен, чтобы скорректировать предложение на рынке. Для закупок используют средства специально для этого созданного фонда.

Подорожание растительного масла планируется сдерживать увеличением пошли на эксперт. Чем больше продукта останется в России, тем меньше поводов поднять цены будет у поставщиков, рассудили в министерстве.

Как сообщал «Новый День», Росстат отметил очередной скачок цен на сахар и растительное масло в середине октября. В Госдуме отметили, что подорожанием продуктов отмечается каждое новое обещание правительства сдержать цены на продовольствие. В преддверие нововведений производители и ритейл меняет ценники, спеша получить выгоду по старым условиям.

Москва, Наталья Рязанова

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