Зафиксировано ускорение роста цен на сахар

Росстат сообщил в среду, 13 октября, что на минувшей неделе сахар подорожал на 0,5%.

Рост потребительских цен на сахар в РФ начал ускоряться. Неделей ранее темпы роста составляли 0,2%. С начала года сахар подорожал на 5%. Ценовые соглашения по сахару не действуют с 1 июня этого года.

Росстат уточнил, что в 41 регионе сахар подорожал на 0,1-1%, в 19 – на 1,1-5,6%. В 18 субъектах цены не изменились, в семи – снизились на 0,1-1,1%.

Также ожидается рост цен на подсолнечное масло, срок соглашений по которым закончился 1 октября.

Цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%.

В 38 регионах цены на него выросли на 0,1-1,9%, в 24 – не изменились, в 23 – снизились на 0,1-1,9%.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.10.21

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