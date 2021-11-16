«Надо готовиться к новому скачку цен»: в Госдуме предупредили о подорожании сахара и масла

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко анонсировала планы властей по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. Однако, как считают в Госдуме, подобные заявления спровоцируют обратный эффект. Такое мнение высказал зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он убежден, что производители поднимут цены на эти продукты в ожидании мер по их сдерживанию.

«Рост цен именно на эти продукты год назад уже был побежден. Это же уже было. Нам уже рассказали, как замечательно все победили. Поэтому стоит готовиться к новой победе и соответственно к новому скачку цен», – прокомментировал парламентарий инициативу кабмина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Делягин назвал основной причиной роста цен в стране «злоупотребление монопольным положением, тотальное и системное в каждой точке». «Это не просто произвол монополии, а испуг монополистов. Они смотрят на государство, видят его неадекватность, достаточно часто напоминающее невменяемость, и они пугаются. А когда монополист пугается, он задирает цены», – заявил экономист, отметив, что «болтовня о мерах сдерживания будет провоцировать скачок цен». «Пока их не ввели, нужно повысить цены – это нормальная логика любого монополиста», – заключил он.

Вице-премьер Виктория Абрамченко еще 8 ноября поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства предложения по сдерживанию роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Однако об этом стало известно накануне.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России может подорожать молочная продукция. Рост цен на молочку допустил Минсельхоз.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.21

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