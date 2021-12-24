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Пятница, 24 декабря 2021, 15:58 мск

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Европа отобрала половину закачанного в хранилища газа

Европейские страны почти уполовинили запасы газа, сделанные в этом году, сообщила компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Рекордная откачка состоялась 22 декабря.

«На 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году. 21 и 22 декабря зафиксированы суточные рекорды отбора газа за многолетнюю историю наблюдений – 700 и 712 млн кубометров соответственно», – говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения в захвате газового рынка и намеренном завышении цен в адрес «Газпрома». По словам главы государства, компания выполнила все обязательства по контрактам и даже поставила в Европу дополнительные объемы голубого топлива.

Европейские заказчики с 21 декабря не запрашивают закачку газа, потому что включили трубопровод на реверс. Они продают полученный от России газ по рыночной цене и продают его Украине, предположил Путин.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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