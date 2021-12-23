«Поддерживает штаны»: Путин раскрыл схему перекачки газа из ФРГ на Украину

Ни крупицы правды нет в обвинения в адрес «Газпрома» в накачке цены на газ для продажи в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что европейские страны сами создали для себя проблемы, но не хотят их решать.

«Газпром» выполняет все обязательства по контрактам и даже поставляет газ сверх того и не захватывает рынок. Например, американские компании ушли с европейского рынка на премиальные, чтобы побольше заработать. Российская компания осталась самым крупным, хотя не единственным поставщиком.

Скачок цен на газ в Европе вырос из ряда факторов. Затяжная холодная весна 2021 года, недозакачка в подземные хранилища, неработающие ветряки, а также жесткая политика властей в отношении внутренних поставщиков.

«Власти кошмарят свои нефтекомпании, и те не вкладываются в расширение добычи. Мы говорили: не надо разрушать долговременные контракты. Они сказали: нет, надо перейти к рыночным отношениям, рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал», – описал ситуацию Путин.

В первую очередь «Газпром» отрабатывает поставки по долгосрочным контрактам. Самый большой потребитель российского топлива – ФРГ, куда поставляют 50 млрд кубов и дополнительно 10% к обязательствам. Они получают газ в 3-7 раз дешевле спотовых цен и пользуются этим.

Путин напомнил, что «Газпром» не бронирует поставки третий день подряд, потому что нет заявок от заказчиков. И потому что газопровод работает на реверсе.

«Они в реверсном режиме включили этот маршрут из ФРГ в Польшу. Миллиард долларов на перепродаже можно заработать. Они, получив у нас объем, продают его теперь. Есть труба, соединяющая трубопровод Польши и Украины, считаю, что газ в итоге идет на Украину. И вместо того, чтобы поддерживать кому-то там штаны, лучше бы продолжили покупку», – сказал президент РФ во время ежегодной пресс-конференции.

Путин напомнил, что чем больше объем газа на рынке, тем ниже цена. И потребители в ФРГ вправе знать о действиях своих властей и даже обратиться в «соответствующие органы за разъяснениями».

«Пусть займутся своими вопросами и вовремя реагируют. И не думают, что они такие умные, а боженька заснул. Они проблемы создали сами себе и сами должны их решать. Мы и так им помогаем», – посоветовал российский лидер.

Напомним, спотовая цена на газ в Европе установила новый рекорд, достигнув отметки в 2,03 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Москва, Наталья Рязанова

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