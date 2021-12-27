Металлотрейдерам светит уголовка: ФАС заявила о раскрытии ценового сговора

ФАС России признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Металлотрейдеры получат оборотные штрафы, будет решаться вопрос о возбуждении в их отношении уголовного дела по статье об ограничении конкуренции.

«АО «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо» вступили в сговор и поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти 2,7 млрд рублей», – следует из сообщения ФАС. К такому выводу антимонопольщики пришли по итогам проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов на фоне резкого роста цен на металлопрокат. Проверки последовали после многочисленных жалоб граждан и организаций о повышении цен на строительные материалы.

По данным ведомства, в отношении этих компаний будут возбуждены административные дела и наложены оборотные штрафы. Компаниям также выдали предписание о прекращении противоправных действий. Кроме того, ФАС направит решение и материалы по делу в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), сообщается на сайте ФАС. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, металлопрокат резко подорожал в конце прошлого года. Эта продукция взлетела в цене на 50-70%. В Совете Федерации предупредили о резком росте цен на жилье, отметив, что доля металла в цене квадратного метра составляет до 10%.

Москва, Наталья Петрова

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