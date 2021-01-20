В СовФеде предупредили о резком росте цен на жилье

Строительная отрасль в регионах РФ крайне обеспокоена резким взлетом стоимости металлопроката. Об этом заявил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин сегодня на заседании Совета Федерации. По его словам, цены начали расти несколько месяцев назад, и с конца ноября тревога представителей отрасли только усилилась. При отсутствии должных мер России грозит взлет цен на жилье.

Как сообщил сенатор, металлопрокат за полтора месяца подорожал на 50-70%, и цены продолжают расти. «Уже возникли перебои в поставках металла, а арматура – это материал, который используется во всех строительных конструкциях», – пояснил Лукин, отметив, что доля металла в цене квадратного метра составляет до 10%.

Резкий рост цен на внутреннем рынке последовал после аналогичного на внешних торговых площадках, и президент РФ еще в декабре поручил правительству представить предложения по ограничению этого роста, однако консенсуса между профильными министерствами и ведомствами до сих пор нет. Между тем, увеличение стоимости строительства грозит прежде всего низкомаржинальным жилищным строительным проектам, которые пользуются поддержкой из федерального бюджета. Сейчас эти меры уже практически сведены к нулю.

«Дальнейшее затягивание решения данного вопроса неминуемо приведет к дальнейшему повышению цен на жилье, что создаст снижение покупательской способности населения по его приобретению», – предупредил сенатор, отметив, что следствием станет резкое снижение эффекта от льготной ипотеки.

Лукин предложил обратиться к правительству РФ с предложением активизировать решение вопроса для того, чтобы не допустить резкий рост стоимости жилья в стране.

Комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера запланировал на 8 февраля обсуждение этого вопроса с приглашением всех ответственных лиц из правительства, включая представителем Минстрой и Минпромторга, сообщил глава комитета Олег Мельниченко.

«Надо принимать меры, – подтвердила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, напомнив, что льготная ипотека была введена для того, чтобы как можно большее число россиян могло улучшить свои жилищные условия. – В итоге за счет роста стоимости жилья практически снивелировалась поддержка государства. Не только металлопрокат, но и другие строительные материалы подорожали. А в чем дело? Гравий-то собственный, металл собственный. Почему такое отношение?»

Матвиенко призвала «серьезно с этим разобраться», обратив внимание, что недобросовестный бизнес может попытаться использовать ситуацию с пандемией в собственных целях. «Нужны четкие и ясные оценки», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.01.21

Совет Федерации принял заявление по Украине. / WSJ сообщила о планах Трампа создать новую партию. / Переговоры зашли в тупик: попытка АП объединить «СР» с малыми партиями буксует. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»