Можин: экономика России заняла лучшую позицию в мире на фоне пандемии

Россия оказалась в наилучшей позиции по макроэкономическим показателям по сравнению с другими государствами. Принятые меры для поддержки мировой экономики привели к ряду негативных последствий, считает российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

Россия стремится к снижению госдолга и решительно борется с инфляцией. При этом власти отказались от денежной накачки и скупки госдолга, что применяется в ряде западных стран, перечислил эксперт.

«У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. У нас есть бюджетные накопления, у нас очень строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка», – сказал Можин в интервью ТАСС.

Он отметил, что бюджет 2020 года был дефицитным из-за выросших расходов на поддержку населения и бизнеса. Госдолг РФ находится в пределах 20% ВВП и даже меньше с учетом накоплений в Фонде национального благосостояния. Кроме того, Центробанк решительно борется с инфляцией несмотря на возможные последствия для краткосрочного экономического роста. ЦБ несколько раз поднимал ключевую ставку и не исключил, что она может еще вырасти ради снижения инфляции.

К росту цен в стране привели те же факторы, что и в остальном мире, напомнил Можин. Принятые международным сообществом меры для спасения мировой экономики смягчили удар, но имели негативные последствия. Главные из них – рост инфляции и накопление долгов.

«Я бы не стал говорить, что мировая экономика завершила год на высокой ноте. Решительные меры, предпринятые участниками мировой экономики, позволили смягчить удар пандемии, но не без последствий», – сказал эксперт.

Так, многие страны увеличили фискальное стимулирование, но это привело к росту госдолга и дефициту бюджета. После двух лет подобной политики экономики большинство стран оказались в состоянии, когда накапливать долг и дальше невозможно. В то же время появляются все новые штаммы коронавируса и нельзя предсказать, как ситуация будет развиваться.

«Распространение нового омикрон-штамма может потребовать нового введения ограничительных мер, которые будут способствовать замедлению роста мировой экономики», – отметил Можин. По его мнению, МВФ ухудшит свой прогноз для мировой экономики в докладе, который опубликуют 25 января.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что экономика России оказалась более мобилизованной, чем двадцатка развитых экономик мира, в условиях пандемии коронавируса. Спад экономики в пандемию составил 3%, а рост ВВП к концу года достигнет 4,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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