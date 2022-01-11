Татарстан стал лидером по даче взяток в России, Москва – по получению

Республика Татарстан возглавила антирейтинг регионов России по числу выявленных случаев дачи взятки. Взяточничество среди чиновников и других должностных лиц больше всего процветает в Москве, следует из данных Генпрокуратуры на портале правовой статистики.

За 11 месяцев 2021 года чаще всего попадались на даче взятки жители Татарстана (255 преступлений), Москвы (207), Волгоградской области (187). Ни одного подобного случая не зафиксировали в Карачаево-Черкессии, по одному – на Чукотке, Вологодской и Костромской областях, по два случая – в Хакасии, Республике Марий Эл.

На получении взяток чаще ловили в Москве (334 преступления), Краснодарском крае (268), Башкортостане (172). Меньше всего преступлений по данной статье выявлено в Костромской области – одно, Еврейской АО и на Чукотке – по два, Карачаево-Черкессии – три.

Ранее Генпрокуратура России предложила строже наказывать мелких взяточников, если они действуют в группе или применяют вымогательство. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект.

Москва, Наталья Рязанова

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