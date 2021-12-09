Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за мелкое взяточничество

Генпрокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, действовавших в группе или прибегнувших к вымогательству. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

По его словам, разработан законопроект «по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», передает РИА «Новости».

Как отметил Краснов, тяжесть преступления не всегда определяется размером мзды. По мнению генпрокурора, ответственность должна быть усилена для тех, кто идет на преступление, прибегая при этом, например, к угрозам.

Ранее в МВД России сообщили, что в этом году правоохранители раскрыли свыше 2,5 тыс. фактов получения взятки на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Краснов уточнил, что впервые за последние годы стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров по уголовным делам активов превысила установленный ущерб – 53,8 млрд рублей против 53,2 млрд. Более того, взяточники добровольно возместили еще 15 млрд рублей ущерба, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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