Торговля между Россией и КНР достигла рекорда в 2021 году

Торговый оборот между Россией и Китаем установил абсолютный рекорд за всю историю отношений двух стран. Его объем составил 147 млрд долларов, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Товарооборот в 2020 году упал на 3% на фоне пандемии, а в 2021 году вырос более чем на треть и превысил показатели доковидного 2019 года – 111 млрд долларов. Россия в 2021 году поставила в Китай товаров на 79,3 млрд долларов (+37,5%), а купила у КНР на 67,5 млрд (+34%).

В конце прошлого года 55,6% опрошенных китайцев назвали взаимодействие Китая и России самыми важными двусторонними отношениями для страны. Они же стали самыми важными, по мнению китайцев, и среди связей с соседними странами (60%).

Пекин, Наталья Рязанова

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