Более половины жителей КНР назвали отношения с Россией самыми важными для страны

Более половины (55,6%) опрошенных китайцев назвали взаимодействие Китая и России самыми важными двусторонними отношениями для страны. Китайско-американские связи впервые за 15 лет покинули первую строчку рейтинга, пишет Global Times.

«55,6% выбрали отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных двусторонних отношений для Китая. Отношения между Китаем и ЕС – 44,9%, и китайско-американские связи – 41,8%», – пишет издание.

Китайско-российские отношения стали самыми важными, по мнению китайцев, и среди связей с соседними странами. Так ответили почти 60% опрошенных. При этом, 66% респондентов не одобряют демократию в американском стиле или их одобрение уменьшилось.

Опрос проводился 10-15 декабря среди 2148 респондентов из 16 городов Китая.

Еще в апреле бывший президент США Дональд Трамп посоветовал новой администрации не подталкивать Россию и Китай к сближению. По его мнению, «ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию».

В октябре американские СМИ пожалели, что власти США тратят ресурсы на защиту других стран, а не подрыв союза России и Китая. Потому что Америка не готова к столкновению с двумя этими странами одновременно.

В декабре в подобном ключе высказался и МИД КНР. «Американской стороне следует отказаться от мышления времен холодной войны и гегемонистского настроя. Любые попытки вбить клин между Китаем и Россией не принесут результата», – заявил представитель министерства Ван Вэньбинь.

Пекин, Наталья Рязанова

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