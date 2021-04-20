Трамп посоветовал не толкать Россию к Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал новой администрации поладить с Россией. По его мнению, в противном случае Москва и Пекин могут объединиться против Вашингтона.

Подобную вероятность Трамп назвал худшим будущим для США.

«Мы должны вести дела с Россией, ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе», – заявил Трамп в эфире Fox News.

Бывший глава государства напомнил, что был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И у него получалось ладить с председателем КНР Си Цзиньпином, в то же время добиваясь больших результатов по сделкам.

Как сообщал «Новый День», 15 апреля США ввели новые антироссийские санкции, в рамках которых выслали 10 российских дипломатов из Вашингтона. Американские власти заподозрили сотрудников посольства в связях с силовыми структурами. В ответ Россия заявила о высылке 10 сотрудников посольства США в Москве.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 20.04.21

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