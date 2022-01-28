Каждая пятая фирма в России отказывает в работе из-за избыточной квалификации

Кандидат с избыточной квалификацией остается без работы в 22% компаний в России. Трое из десяти претендентов не могут занять вакансию, потому что переросли ее, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Подобная политика сохраняется на рынке труда последние 11 лет, и даже с наступившей нехваткой кадров ситуация не изменилась.

Число «отказников» растет пропорционально возрасту и профессиональному опыту. Среди респондентов старше 45 лет отказы из-за избыточной квалификации получали 36%. В подобной ситуации бывали даже 11% среди опрошенных до 34 лет. В компаниях могут посчитать избыточным высшее образование для позиции, которую может занять выпускник колледжа.

Аналитики выявили связь роста доходов и отказов при приеме на работу. Слишком квалифицированными посчитали 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, и 38% респондентов с доходами от 80 тыс. рублей.

Опрос проведен 24-26 января во всех округах России среди представителей 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.

Как сообщал «Новый День», 15% российских компаний в четвертом квартале 2021 года не смогли найти работников на свободные рабочие места. Почти у трети этих фирм остались незаполненные вакансии, обязанности по которым распределили между другими работниками.

Москва, Наталья Рязанова

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