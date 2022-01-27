Сбер рассказал о нехватке кадров в 15% компаний

Порядка 15% российских компаний в четвертом квартале 2021 года не смогли найти работников на свободные рабочие места. Почти у трети этих фирм остались незаполненные вакансии, следует из данных исследования «индекс Иванова» Сбера.

Нехватка кадров образовалась из-за сложной ситуации на рынке, отметили аналитики.

«15% компаний намеревались нанять новых сотрудников, но не смогли. У 31% из них есть незаполненные вакансии, на которые они не нанимают новых сотрудников и перекладывают обязанности на тех, кто уже работает. Это приводит к избыточной загруженности работников», – говорится в исследовании.

Тревожность «Ивановых» из-за безработицы снизилась до 11%, поскольку она вернулась на доковидный уровень. На этом фоне индекс оценки бизнес-перспектив в четвертом квартале 2021 года достиг абсолютного максимума в 21%. В 2020 году этот показатель был на 3 п. п. ниже.

Аналитики отметили, что 58% опрошенных беспокоятся по поводу здоровья, 54% – инфляции.

«Индекс Иванова» показывает уровень потребительской уверенности. Группа аналитиков SberCIB Investment Research выпускает его ежеквартально, чтобы показать текущие потребности и ожидания среднего класса, «Ивановых».

Напомним, число официальных безработных россиян с января 2021 года к декабрю уменьшилось более чем на два миллиона человек. Количество предложений работы почти в 2,5 раза превышает число людей, стоящих на бирже труда.

Москва, Наталья Рязанова

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