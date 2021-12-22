Безработных россиян стало на 2 млн меньше с начала года

Число официальных безработных россиян с января уменьшилось более чем на два миллиона человек. Количество предложений работы почти в 2,5 раза превышает число людей, стоящих на бирже труда, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Численность зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с началом года более чем на два миллиона и составила 780 тыс. человек», – цитируют сообщение «Известия».

Ранее в Минтруда рассказали о снижении безработицы до минимума за несколько лет. В октябре показатель составил 4,3%. Численность занятых граждан – 72,3 млн человек.

Среднее время поиска работы в России – шесть месяцев и 27 дней. Только один безработный россиянин из десяти устраивается на понравившуюся вакансию меньше чем за месяц. Примерно каждый пятый (22,4%) безработный трудоустраивается в течение одного-трех месяцев, столько же (21,4%) – от трех до полугода.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»