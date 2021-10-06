Каждый десятый россиянин находит работу за месяц, большинство – за семь

Среднее время поиска работы в России – шесть месяцев и 27 дней. Только один безработный россиянин из десяти устраивается на понравившуюся вакансию меньше чем за месяц.

Меньше месяца ищут работу 10,3% опрошенных россиян. Примерно каждый пятый (22,4%) безработный трудоустраивается в течение одного-трех месяцев, столько же (21,4%) – от трех до полугода. Еще 12,9% респондентам нужно до девяти месяцев, 10,5% – около года, а 22,6% ищут работу более года, приводит ТАСС данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Среднее время поиска работы уменьшилось в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, – до пяти месяцев 23 дней. Со второго полугодия период начал увеличиваться, и в первом квартале 2021 года составил семь месяцев шесть дней.

Аналитики отметили, что чем старше соискатель, тем дольше он ищет нужную вакансию. «Опытные специалисты, с одной стороны, более избирательно подходят к выбору работы, с другой – в ряде сфер предпочтение может быть отдано более молодым сотрудникам», – пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Безработные старше 40 лет тратят на поиски более семи месяцев, люди старше 50 – восемь месяцев.

Опрос проводится ежемесячно среди около 77 тыс. человек старше 15 лет.

Как сообщал «Новый День», россияне при трудоустройстве нередко сталкиваются с мошенниками. 53% россиян встречали злоумышленников, 45% из них потеряли от тысячи до десяти тысяч рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.10.21

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