Безработица в России упала до минимума

Безработица в России снизилась до минимального значения за последние годы, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на основе данных Росстата. В октябре показатель составил 4,3%.

«Это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице. И численность занятых граждан у нас сейчас 72,3 млн человек», – цитируют замминистра «Известия».

В начале сентября безработица в России вернулась к доковидному уровню – 4,5%. Рынок труда восстановился, хотя многие не спешат возвращаться с «удаленки». Число самозанятых россиян приблизилось к трем миллионам.

При этом, в 2020 году 13,3 млн человек (9,1% населения) в России получали доход не более 10 тыс. рублей, оказавшись за чертой бедности. В 2022 году максимальное пособие по безработице составит 12 792 рублей, минимальное – полторы тысячи.

Москва, Наталья Рязанова

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