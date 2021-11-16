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Вторник, 16 ноября 2021, 18:55 мск

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Минимум – 1,5 тысячи: правительство РФ увеличило пособие по безработице

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице в 2022 году. Как следует из документа, размещенного официальном Интернет-портале правовой информации, максимальный размер выплаты составит 12 792 рублей, минимальный – полторы тысячи.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <…> минимальную величину пособия по безработице 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей – в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты», – говорится в документе.

Ранее Мишустин сообщал, что правительство РФ приняло новый порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные на постоянной основе смогут вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут постепенно переводить на единую цифровую платформу «Работа в России».

Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в этом месяце. Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.11.21

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Метки / правительство РФ

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