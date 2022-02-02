Пять литров на человека в год: продажи водки в России продолжают расти

В России увеличились продажи водки. По итогам прошлого года потребление этого алкогольного напитка на душу населения в стране выросло до пяти литров на человека – это на 100 граммов больше, чем в 2020 году, следует из данных Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

По его информации, продажи водки в России на человека за год выросли на 2%. Почти на столько же по итогам 2021 года увеличилось производство водки, сообщил глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 литра, приводит данные ЦИФРРА газета «Известия». Центр исследований использовал сведения о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения в РФ по итогам 2020 года. За тот же период продажи водки на человека также увеличились на 2%,

Как отметил руководитель ЦИФРРА Вадим Дробиз, в последние четыре года рынок водки в России демонстрирует стабильность: продажи либо не меняются, либо растут. Последнему способствуют кризисные явления, в том числе, пандемия, когда население уделяет внимание именно этому напитку, указал эксперт.

По данным Росалкогольрегулирования, объем реализации всей алкогольной продукции в России за минувший год вырос на 0,7% и составил 982,3 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что Минфин России повысил минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Согласно опубликованном приказу, минимальная цена на водку в рознице будет увеличена с нынешних 243 до 261 руб. за поллитра. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 руб., а минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 руб.

Москва, Наталья Петрова

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