Поставки в Европу через «Ямал-Европу» не востребованы более месяца

Европейские страны продолжают отказываться от прямых поставок природного газа из России через трубопровод «Ямал-Европа». На 2 февраля «Газпром» снова остался без заявок на прокачку топлива, следует из данных платформы бронирования GSA Platform.

Аверсные мощности газопровода остаются невостребованными с 21 декабря 2021 года. Ранним утром 2 февраля по трубопроводу прошла небольшая прокачка на реверсе из Германии в Польшу.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января из европейских подземных газохранилищ отобран 81% закачанного летом газа. Это на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Всего в хранилищах Европы остается 38,1 млрд кубометров газа.

Запасы голубого топлива на Украине составляют 11,4 млрд кубометров, что 46,3% (9,8 млрд куб. м) меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба «Газпрома».

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что «Газпром» не бронирует поставки газа, потому что газопровод работает на реверсе. Германия качает газ в Польшу, но конечным потребителем Путин назвал Украину. При этом Германия получает газ у России по заранее оговоренным ценам, которые в разы ниже рыночных.

Москва, Наталья Рязанова

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