«Перешли на литровые бутылки»: продажи спиртного в большой таре выросли на треть за год

Продажи крепкого алкоголя в больших бутылках в 2021 году увеличились на 30-60% по сравнению с 2020-м. Торговые сети связали это с желанием россиян реже ходить по магазинам.

«Винлаб» отметил рост продаж литровых бутылок с крепким алкоголем на 32% за год. Спиртное в таком объеме составило 8,5% всех продаж в сети за 2021 год. «Верный» продал крепкого алкоголя в больших бутылках на 37% больше в денежном выражении и 74% в штуках. Продажи коньяка в литровой таре удвоились в натуральном выражении.

В NielsenIQ продажи литровых бутылок водки выросли на 19%, ликеров – на 65%. Холдинг Roust (водка «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и др.) продал на 17% больше литровых бутылок, а емкостей в 1,75 л – на 70%, чем в 2020 году. Тенденцию подтвердили в российском Auchan, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка объяснили такой рост сложной эпидобстановкой: россияне стараются реже ходить по магазинам и берут сразу большой объем. Они же стараются экономить, покупая большие бутылки вместо обычных.

Как сообщал «Новый День», продажи водки в России по итогам 2021 года увеличились до пяти литров на человека. В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 литра.

Москва, Наталья Рязанова

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