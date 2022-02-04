Россия сократила экспорт зерна ради сдерживания цен

Россия сократила экспорт зерновых культур с июля 2021 года почти на четверть, следует из аналитической справки Минсельхоза РФ. На продажу зерна за границу повлияла плавающая экспортная пошлина, введенная для сдерживания роста цен на хлеб внутри страны.

В сезоне 2021/22, начавшемся с 1 июля 2021 года, Россия отправила в другие страны 25,1 млн т зерна – на 24,7% меньше, чем в прошлом сезоне (33,4 млн т). Пшеницы продали 21 млн т (на 24% меньше), кукурузы – 1,1 млн т (на 27,9% меньше), ячменя – 2,7 млн т (на 32,3% меньше), приводят данные «Известия».

«Благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции. Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба. В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд рублей», – пояснили в министерстве.

Ранее производители предупредили о скором подорожании хлебобулочных изделий из-за роста себестоимости на 18%. Национальный союз хлебопечения подтвердил, что в последние годы затраты в отрасли выросли, а доходы сильно упали.

Москва, Наталья Рязанова

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