Минпромторг: под ограничение наценки попадут 60 продуктов из основного набора

Порядка 60 наименований социально значимых продуктов могут попасть под ограничение наценки в рознице. Изменение ценовой политики коснется «борщевого набора», хлеба, молока, кефира, творога, сливочного масла, сахара, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Планируется внести в список товаров с ограниченной наценкой по 3-4 наименования из каждой категории.

«В вопросе снижения товарных наценок на продукты питания до 5% речь должна идти о нескольких наиболее востребованных у покупателя товарных позициях в каждой из социально значимых категорий», – цитируют чиновника «Известия».

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что список могут сделать фиксированным либо «плавающим». Он будет отличаться в зависимости от региона, но торговые сети обяжут гарантировать наличие этих товаров на полках магазинов.

4 февраля Минпромторг анонсировал инициативу установить фиксированную наценку на основные продукты питания на уровне 5%. Проработка вопроса велась на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС 8 февраля. Тогда же участники обсудили возможность сдерживания тарифов на перевозки продуктов в магазины.

Перевозчикам рекомендовали не повышать тарифы на доставку социально значимых продуктов. ФАС отметила, что на цены влияет конкуренция, но призвала всех участников товаропроводящей цепочки придерживаться «ответственного ценообразования».

По данным Минпромторга, цены в транспортных компаниях в 2021 году выросли на 30%. В отрасли сослались на подорожание топлива и дефицит водителей и машин, пишет «Коммерсант».

Участники рынка перевозок предупредили, что сдерживание цен на их услуги приведет к оттоку работников и экономии на обслуживании автомобилей. В Российском автотранспортном союзе предложили подписывать долгосрочные договоры, которые сдержат повышение тарифов, но оставят возможность индексации в особых условиях.

Москва, Наталья Рязанова

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