Правительство ограничит наценку на социально значимые товары

Профильные ведомства готовят меры для ограничения наценки на ряд товаров. Планируется установить потолок наценки в 5%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Проработкой вопроса занимаются Минпромторг, Минсельхоз, и Федеральная антимонопольная служба. В первую очередь планируется ограничить наценку на социально значимые товары.

В середине января ФАС рекомендовала крупным торговым сетям ограничить наценки на социально значимые продукты. «АО «Тандер» и Х5 Retail Group согласились установить потолок в 10%, сеть «Бристоль» в 10-15%.

Напомним, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев заявил, что продовольственный кризис с повышением цен будет продолжаться. По его мнению, кабинету министров нужно срочно вводить в стране карточки на продукты питания.

Москва, Наталья Рязанова

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