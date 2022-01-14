Продовольственный кризис: вице-спикер Госдумы выступил за срочное введение карточек на продукты

Продовольственный кризис с повышением цен будет продолжаться, что требует от правительства РФ экстренных мер по поддержке малоимущих граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев сегодня на Гайдаровском форуме. По его оценке, кабинету министров нужно срочно вводить в стране карточки на продукты питания.

Парламентарий обратил внимание, что повышение цен в первую очередь бьет по малоимущим гражданам. «Мы считаем, что в нашей стране около 18 млн таких граждан. Если говорить цифры мониторинга ООН, то считается, что в РФ около 9 млн граждан недоедают, и впрямую страдают от тех или иных проблем голода около 400 тысяч человек. Именно эта группа людей должна быть в фокусе внимания правительства и государственной политики… По подсчетам экспертов, на это требуется в год около 50 млрд рублей. То есть, с этого можно начинать», – пояснил он.

В этой связи Гордеев высказался за скорейшее введение в России продовольственных карточек для малоимущих граждан. «В США такая программа существует, и в 21 году в этой программе задействованы 44 млн граждан США и потрачено 90 млрд долларов. Там выдается человеку продовольственный сертификат стоимостью 161 доллар на месяц, и он тем самым может минимальную себе корзину продовольственную обеспечить. То есть, они не стесняются решать эту задачу, хотя все понимают экономический уровень развития и социальный уровень развития США, зато они могут всем сказать – у нас голодных людей нет», – констатировал он.

«Это решаемые задачи, я бы правительству рекомендовал к этому быстро вернуться, и все для этого есть у нас и технологии, и финансовые ресурсы, и дееспособность министерств. Надо действовать. Это и спрос на отечественную продукцию», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

При этом Гордеев раскритиковал меры по принудительному регулированию экономического оборота, в том числе цен. По его оценке, это «вещь малоэффективная». «Мы начинаем субсидировать покупателя независимо от его платежеспособности. Сахар в затратах москвичей, например, составляет 0,0 чего-то процентов, но изымая из сектора эти деньги, размазывая их таким тонким пирогом, мы опять же не решаем (проблему) целевой аудитории, задачу малоимущих. И это принципиально важный момент», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»