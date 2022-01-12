ФАС: ретейлеры ограничат наценки на продукты первой необходимости

Крупнейшие российские ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10 процентами, а торговая сеть «Бристоль» – 10-15 процентами. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, в прошлом году антимонопольное ведомство провело с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний, предложив ретейлерам «проработать механизмы ответственного ценообразования» и взять на себя «обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары». В частности, торговым сетям было рекомендовано «ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме», заявили в ведомстве.

По результатам совещаний три ретейлера направили в ФАС свои предложения по товарным позициям, по которым готовы ограничить наценки. В настоящее время служба рассматривает поступившие от компаний предложения.

В утвержденный правительством России (постановление №530 от 15 июля 2010 года) список социально значимых продуктов включены хлеб, мука, сахар, соль, растительное масло, молоко, крупы (рис, гречка, манка, пшено), куриные яйца, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фруктов и др.

Ранее сообщалось, что в прошлом году цены на продовольственные товары в мире взлетели на 28,1% – подорожание стало самым масштабным за последние годы. Такие данные озвучила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Наибольший рост цен отмечен в категориях растительных масел и сахара. Стоимость масла выросла на рекордные 65,8% за год, сахара – на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция стала дороже на 16,9%, мясная – на 12,7%.

Москва, Наталья Петрова

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