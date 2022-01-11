ООН заявила о росте цен на продукты в мире на 28%

В 2021 году цены на продовольственные товары в мире выросли на 28,1%. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Подорожание продуктов стало самым масштабным за последние годы – выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции. Так цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2%. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Только рис подешевел на 4%.

Наибольший рост цен отмечается в категориях растительных масел и сахара. Стоимость масла выросла на рекордные 65,8% за год, сахара – на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная – на 12,7%. Самый большой прирост среди мяса показали баранина, говядина и курица.

Аналитики считают, что рост цен подстегнуло распространение омикрон-штамма коронавируса. Тем временем, увеличились издержки производителей на энергоносители и перевозку. Также на стоимость повлиял локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

В ООН считают, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в 2022 году.

Женева, Зоя Осколкова

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