Российские банки запасли 50 тонн долларов на случай санкций

В декабре 2021 года российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной наличности. Такое резкое увеличение эксперты связывают с опасениями о введении жестких санкций, которые могут стать причиной трудностей в совершении безналичных валютных операций.

По данным Центробанка РФ, в декабре 2021 года в Россию ввезли наличной валюты на сумму 4,97 млрд долларов. В пересчете вес стодолларовых купюр достиг 50 тонн. Это четвертый рекордный показатель в истории, пишут «Известия». Больше наличных долларов и евро банки ввозили лишь на фоне «ковидной» паники марта 2020-го (6 млрд долларов) и в 2014-м (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд в декабре).

Банки опасаются, что страны Запада могут ввести ограничения под предлогом эскалации конфликта на Украине, в которой безосновательно обвиняют Россию. Так РФ могут отключить от глобальной системы межбанковской связи SWIFT (к ней подключены 11 тысяч банков по всему миру), закрыть доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям, закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда.

Кроме того, США угрожают запретом на любые операции российских кредитных организаций с долларом. Механизм такого запрета не до конца понятен, но его осуществление сделает теоретически невозможными и операции с наличной американской валютой.

По словам экономистов, резкое обострение геополитической ситуации и массовая информационная кампания способны породить волны паники. При этом у россиян сложилось твердое убеждение, что валюта – это спасительный защитный актив во время экономических потрясений и турбулентностей. По этой причине банки готовятся к резкому росту спроса на этот актив.

Москва, Зоя Осколкова

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