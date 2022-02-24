США обещают ввести полномасштабные санкции против России 24 февраля

США и их союзники намерены ввести полномасштабные санкции против России 24 февраля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным телеканала, речь идет об ограничительных мерах, которые обсуждались в Вашингтоне в течение последних нескольких недель. Поводом для санкций стало обострение ситуации на Украине.

Ранее под санкции ЕС попали более 500 россиян. В их числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев и бизнесмен Евгений Пригожин вместе с супругой.

Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет республик Донбасса. С их руководителями были подписаны соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на использование российской армии за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса. 24 февраля российский президент выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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