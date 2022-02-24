Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов

Стоимость природного газа в Европе поднялась до 1389,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Разницы с ценой, установившейся накануне на уровне 1038,6 доллара, составила 35%.

Уже на открытии торгов мартовские фьючерсы на газ стартовали с 1170 долларов за тысячу кубометров. После цена поднялась почти до 1400 долларов.

Продолжает расти в цене и нефть марки Brent с поставкой в апреле. На 11:05 мск фьючерсы торговались на уровне 102,55 доллара за баррель. Ранее утром цена установилась на отметке 100,25 доллара.

Напомним, скачки цен на топливо и снижение курса рубля произошли в связи с военной операцией России в Донецкой и Луганской народных республиках. Московская биржа была вынуждена приостановить торги из-за резкого падения рынка ценных бумаг.

Лондон, Наталья Рязанова

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