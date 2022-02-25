Цены на бытовую технику прибавили до 30%

Участники рынка спрогнозировали рост цен на бытовую технику и электронику на 10-30% на фоне санкций и колебания курса рубля. Ритейлер DNS уже объявил о наценках до 30% и допустил, что этот рост не окончательный.

Директор DNS Дмитрий Алексеев объяснил скачок цен резким взлетом курса доллара и неясными перспективами будущих поставок товара. По его словам, россияне бросились покупать технику, пока она есть в наличии.

«Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах: рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», – написал Алексеев в своем блоге.

Часть поставщиков электроники предупредила торговые сети о пересмотре цен и ограничениях поставок. По мнению аналитиков, запасов техники на складах хватит на ближайшие месяц-два, пишет «Коммерсантъ».

Ряд участников рынка увидели в ситуации с DNS искусственное раздувание ажиотажа. В «М.Видео-Эльдорадо» признали рост спроса, но назвали его обычным для гендерных праздников февраля и марта. В торговой сети отметили, что на скорость и полноту поставок по-прежнему влияет пандемия.

МТС сообщил, что держит цены на прежнем уровне. В Ozon отметили повышенный спрос на популярные товары: смартфоны iPhone и Xiaomi и часы Apple Watch. В компании обеспечили достаточные запасы товаров на складах. В «Связном» согласились, что курс доллара повлияет на цены, но компания будет исходить из общей ситуации на рынке.

Напомним, утром 24 февраля курс рубля рухнул после объявления о начале специальной военной операции в Донбассе. Впервые с января 2016 года доллар взлетел выше 84 рублей, а евро побил рекорд декабря 2014 года и поднялся выше 95 рублей.

К вечеру рубль немного поднялся. Банк России установил официальный курс евро на 25 февраля в размере 97,77 рубля, а курс доллар – 86,93 рубля.

Москва, Наталья Рязанова